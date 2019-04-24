24 Апреля 2019
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"Ноябрьскнефтегаз" наращивает добычу на юге ЯНАО

На отдаленной группе месторождений (ОГМ) "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" получена миллионная тонна нефти. Как сообщили Накануне.RU на предприятии, продолжается проектирование и строительство производственной инфраструктуры на ОГМ, в том числе для достижения 95% утилизации попутного нефтяного газа.

ОГМ объединяет в единый кластер активы компании, расположенные в Красноселькупском и Пуровском районах Ямало-Ненецкого автономного округа, их ресурсная база оценивается в 46,1 млн тонн. Это один из перспективных проектов "Газпром нефти" в регионе. Сейчас в стадии активной разработки находятся три из шести месторождений группы – Холмистое, Чатылькинское и Западно-Чатылькинское (на него приходится основной объем добычи). Эксплуатацию Равнинного лицензионного участка планируется начать в 2021 году, на Воргенском и Южно-Удмуртском ведутся геологоразведочные работы.

Ноябрьскнефтегаз, нефтяник(2019)|Фото: Ноябрьскнефтегаз

Пиковая добыча на ОГМ на уровне 1,7 млн тонн нефтяного эквивалента в год ожидается уже в 2023-м. По словам генерального директора "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Александра Шушакова, рассматриваются несколько вариантов дальнейшего освоения территории, учитывающих разные сценарии развития макроэкономической ситуации.

"Активное управление рисками, учет и прогнозирование внешних факторов позволяют предприятию эффективно добывать углеводородное сырье на ОГМ уже сейчас, формируя необходимую инфраструктуру для дальнейшего наращивания ресурсной базы в южной части ЯНАО", – отметил он.

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"Ноябрьскнефтегаз" наращивает добычу на юге ЯНАО

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Теги: Ноябрьскнефтегаз, нефть, месторождения, добыча



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