Бывший начальник УФНС Зауралья проведет в колонии строгого режима 8,5 лет

Бывший руководитель управления ФНС в Курганской области Владимир Рыжук проведет 8,5 лет в колонии строгого режима за получение взятки и хищение. Приговор вступил в законную силу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Приговор, напомним, вынес Курганский городской суд 28 февраля и был обжалован. Сегодня апелляцию рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам областного суда Зауралья, оставив ее без удовлетворения.

Рыжука судили за то, что он, будучи начальником управления налоговой службы, на протяжении 2,5 лет, начиная с октября 2014 года, еженедельно использовал служебную машину с водителем для поездок к своей семье в Тюмень. Расходы, которых набежало примерно 400 тыс., оплачивало УФНС по Курганской области. Вторым эпизодом преступной деятельности налоговика стала взятка в размере 500 тыс. руб., полученная в 2017 году от предпринимателя за покровительство нескольким строительным организациям. Суд постановил взыскать обе суммы с осужденного.