Бывший начальник УФНС Зауралья проведет в колонии строгого режима 8,5 лет

24 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Курганская область Уральский ФО

Бывший начальник УФНС Зауралья проведет в колонии строгого режима 8,5 лет

Бывший руководитель управления ФНС в Курганской области Владимир Рыжук проведет 8,5 лет в колонии строгого режима за получение взятки и хищение. Приговор вступил в законную силу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Приговор, напомним, вынес Курганский городской суд 28 февраля и был обжалован. Сегодня апелляцию рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам областного суда Зауралья, оставив ее без удовлетворения.

бывший начальник управления ФНС по Зауралью Владимир Рыжук(2019)|Фото: Накануне.RU

Рыжука судили за то, что он, будучи начальником управления налоговой службы, на протяжении 2,5 лет, начиная с октября 2014 года, еженедельно использовал служебную машину с водителем для поездок к своей семье в Тюмень. Расходы, которых набежало примерно 400 тыс., оплачивало УФНС по Курганской области. Вторым эпизодом преступной деятельности налоговика стала взятка в размере 500 тыс. руб., полученная в 2017 году от предпринимателя за покровительство нескольким строительным организациям. Суд постановил взыскать обе суммы с осужденного.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бывший начальник УФНС Зауралья проведет в колонии строгого режима 8,5 лет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: уфнс курганской области, рыжук, взятка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.02.2019 12:07 Мск Курганский горсуд огласил приговор экс-главе зауральского управления налоговой службы
Ранее 10.09.2018 20:15 Мск Дело главы зауральского УФНС Владимира Рыжука будет направлено в суд
Ранее 08.08.2018 11:45 Мск Арестованного главу налоговой службы Зауралья оштрафовали на две тысячи рублей
Ранее 06.03.2018 14:00 Мск "Многого я не прошу". Обвиняемый во взяточничестве глава зауральской ФНС будет доказывать свою невиновность
Ранее 06.03.2018 08:21 Мск Областной суд оставил под стражей начальника управления ФНС по Курганской области
Ранее 24.02.2018 12:20 Мск Суд вынес решение об аресте начальника управления ФНС по Курганской области
Ранее 24.02.2018 09:33 Мск Силовики опубликовали оперативное видео задержания начальника управления ФНС по Курганской области
Ранее 22.02.2018 17:56 Мск Следователи Курганской области возбудили дело в отношении начальника управления ФНС Владимира Рыжука
Ранее 22.02.2018 16:36 Мск Срочно! В Кургане задержан начальник управления ФНС Владимир Рыжук

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 4631

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети