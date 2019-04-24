Бритни Спирс обратилась к поклонникам из психбольницы

Певица Бритни Спирс (37), о здоровье которой в последнее время ходит много нехороших слухов, опубликовала в Instagram короткое видео, а также написала небольшое послание к своим поклонникам.

В ролике звезда говорит, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает, и она скоро вернется. Однако, нельзя не отметить, что выглядит она не лучшим образом. Бритни говорит, что огромное количество недостоверной информации о ее семье и команде только усложняет жизнь. "Не верьте всему, что читаете и слышите", - говорит Спирс. В частности, артистка рассказала о поддельных электронных письмах, которые распространяет в СМИ ее бывший менеджер Сэм Лутфи. "Это фальшивые письма, которые были написаны Лутфи много лет назад. Я их не писала. Он притворялся мной и общался с моей командой от моего имени", - рассказывает поп-принцесса. В опубликованных письмах Бритни, якобы, ругает отца последними словами и заявляет, что ее держат в психбольнице насильно. Послания относятся к 2008 году, когда звезда и правда загремела в рехаб после употребления наркотиков и психического срыва.

Бритни просит пока оставить ее в покое, "чтобы справиться со всем сложными вещами, которые жизнь ставит на моем пути".

Около месяца назад появились сообщения о том, что Спирс снова легла в психиатрическую клинику – из-за срыва, связанного с беспокойством за жизнь ее отца Джейми. Мужчине сделали операции на кишечнике, одна из которых была с осложнениями. Джейми Спирс является опекуном Бритни по решению суда: без его ведома она не может тратить свои деньги, выходить замуж или заводить детей. При этом опекун не может насильно заставить артистку лечь в больницу или принимать лекарства. Между тем, есть информация о том, что прежние лекарства Бритни перестали приносить эффект, и врачи были вынуждены заменить их на другие. Переход стал сложным моментом для Спирс, ее эмоциональное состояние ухудшилось.