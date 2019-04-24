24 Апреля 2019
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Происшествия Тюменская область

На трассе Тюмень – Омск столкнулись автобус и грузовик, пострадали шестеро

На 17 км трассы Тюмень – Омск столкнулись пассажирский автобус и грузовик, есть пострадавшие, сообщила Накануне.RU начальник отдела пропаганды тюменского областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Авария произошла в 10.10. Автобус ехал по маршруту Аромашево – Тюмень. Водитель грузовика "МАН" выехал со второстепенной дороги и не пропустил автобус, в котором находились 16 пассажиров.

По предварительным данным, пострадали шесть человек. Двоим помощь оказана на месте, остальные, в том числе годовалая девочка, госпитализированы. Оба водителя в момент аварии были трезвы. Движение на трассе не ограничивали, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Авария автобус грузовик Тюмень - Омск(2019)|Фото: vk.com

Авария автобус грузовик Тюмень - Омск(2019)|Фото: vk.com, Виктор П.

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На трассе Тюмень – Омск столкнулись автобус и грузовик, пострадали шестеро

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Теги: трасса Тюмень - Омск, авария, пассажирский автобус, грузовик, MAN



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