На трассе Тюмень – Омск столкнулись автобус и грузовик, пострадали шестеро

На 17 км трассы Тюмень – Омск столкнулись пассажирский автобус и грузовик, есть пострадавшие, сообщила Накануне.RU начальник отдела пропаганды тюменского областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Авария произошла в 10.10. Автобус ехал по маршруту Аромашево – Тюмень. Водитель грузовика "МАН" выехал со второстепенной дороги и не пропустил автобус, в котором находились 16 пассажиров.

По предварительным данным, пострадали шесть человек. Двоим помощь оказана на месте, остальные, в том числе годовалая девочка, госпитализированы. Оба водителя в момент аварии были трезвы. Движение на трассе не ограничивали, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.