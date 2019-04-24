24 Апреля 2019
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В Екатеринбурге изготовят самый большой в мире кулич к православной Пасхе. Кусочек супер-кулича сможет получить каждый

Самый большой и, наверное, самый вкусны кулич к православной Пасхе испекут в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU. Кулич будет изготовлен по фирменной рецептуре.

А на его изготовление потратят отборного изюма аж полтонны, 20000 штук яиц, масла сливочного более 300 кг, нежной сахарной помадки, которой будет покрыт кулич, в количестве более 200 кг, и муки высшего сорта - до 1,5 тонн.

Предполагается, что размер кулича в диаметре будет более 3 метров, а вес - около 3 тонн. На поверхности супер-кулича будут выполнены макет части Екатеринбурга с городским прудом и будущим собором святой Екатерины.

Специально для фиксации нового мирового рекорда в Екатеринбург прибудет генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Влад Копылов. А сам рекорд будет занесен в Реестр рекордов России.

Добавим, что супер-кулич это подарок фонда святой Екатерины городу Екатеринбургу. Организаторы обещают, что каждый желающий сможет получить кусочек чудо-кулича на празднике 28 апреля у театра драмы.

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В Екатеринбурге изготовят самый большой в мире кулич к православной Пасхе. Кусочек супер-кулича сможет получить каждый

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Теги: пасхальный кулич, рекорд, рекорды России, фонд святой екатерины



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