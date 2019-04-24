На Уралвагонзаводе рассмотрели идеи молодых специалистов

На Уралвагонзаводе (в составе УВЗ входит в государственную корпорацию "Ростех") состоялась XV Всероссийская научно-практическая конференция молодых специалистов им. главного инженера В.А. Андронова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

Конференция, проводящаяся раз в полтора года, вызывает интерес как среди участников, так и среди экспертов.

В этом году тематика конференции была связана с актуальной на сегодня темой - цифровизацией производства. Новой секцией стали "Сварочные технологии", а самой популярной - "Совершенствование технологических процессов", так как большинство участников являются конструкторами, технологами и мастерами. Всего же было проведено 10 секций по различным темам, охватывающим деятельность предприятий по всем направлениям. Среди выступающих порядка 100 работников с разных предприятий корпорации: Уралвагонзавода, АО "УКБВ", МК "Витязь", АО "Уралтрансмаш", АО "Омсктрансмаш".

15 молодых работников поощрили премией главного инженера. Также они получат возможность повысить свою квалификацию, а их идеи и разработки будут рекомендоваться к внедрению в производство.

"В каждом докладе есть предложения, которые могут развиться и принести пользу корпорации", - отметил директор центра подготовки персонала Уралвагонзавода Сергей Васильев.

Так, к примеру, молодежь предприятия стала авторами 40% рационализаторских предложений, внедренных в прошлом году. Доля экономического эффекта, приходящегося на инновации молодых специалистов, выражается в сумме 3,3 млн руб.