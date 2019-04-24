В Сургуте снова отменили концерт Егора Крида

В Сургуте отменили концерт рэп-исполнителя Егора Крида, который должен был состояться 14 мая в Ледовом дворце спорта Сургута, передает корреспондент Накануне.RU.

Об отмене концерта сообщили в группе в социальной сети "ВКонтакте", посвященной выступлению артиста. Подписчики сообщества называли отмену концерта Крида "традицией".

Отметим, что концерт отменяют уже не первый раз. Так, выступление должно было состояться в ноябре прошлого года, однако из-за того, что организаторы не уведомили главу города, администрацию и полицию о предстоящем массовом мероприятии, концерт был отменен. Второе выступление сорвалось 19 декабря из-за болезни исполнителя.

В этот раз, по информации организаторов, причиной отмены концерта стал отказ дворца в аренде помещения. Руководству ледового дворца направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Добавим также, что ранее общественники требовали запретить концерты исполнителей, так как они "развращают молодежь".