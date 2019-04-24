К православной Пасхе Екатеринбург украсят гигантский кулич и пасхальные яйца

Уже второй год подряд по инициативе Фонда святой Екатерины в преддверии празднования православной Пасхи на центральных улицах города Екатеринбурга будут установлены большие Пасхальные яйца и кулич, передает корреспондент Накануне.RU.

Центральными предполагается сделать композиции в фонтанах на Площади труда и перед театром Драмы. Фонтан «Каменный цветок» преобразится в Пасхальный кулич в окружении крашеных яиц. Композиция в фонтане у театра Драмы будет представлять собой гнездо с разноцветными крашеными яйцами, символизирующими семейное благополучие, сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины.

А в центре города установят десять гигантских пасхальных яиц высотой 2,5 метра. Используя QR код , можно будет увидеть и скачать на телефон Пасхальную открытку.

Как отметил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев: «В прошлом году мы впервые реализовали этот проект и получили от горожан такую позитивную обратную связь, что просто не могли не повторить его. Это подарок любимому города от фонда святой Екатерины. Пасха очень светлый праздник, поэтому надеемся, что проект «Пасхальные яйца» добавит положительных эмоций».

Предполагается пасхальный яйца расположить на Плотинке (со стороны ул. Воеводина), на улице 8 марта/Малышева у храма «Большой Златоуст, у Свято-Троицкого Кафедрального Собора, на Ленина-Московской, на Малышева-Белинского, перед ТЦ Алатырь, на Челюскинцев-Космонавтов, на Ленина-Гагарина, на Вайнера-Ленина и перед ТЦ Карнавал.