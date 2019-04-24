24 Апреля 2019
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Происшествия За рубежом

Мощный взрыв на химзаводе в Китае унес жизни троих человек

При мощном взрыве на химзаводе в Китае есть жертвы.
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По данным китайских СМИ, все случилось в 2 часа 55 минут по местному времени в городе Уланчаб на заводе, принадлежащем компании Dongxing Chemical. В результате инцидента на предприятии погибли три человека, также сообщается о пяти раненых.

Известно, что пострадавших экстренно госпитализировали в ближайшие больницы, об их состоянии пока не сообщается. Правительство уже организовало рабочую группу для проведения спасательных работ и ликвидации последствий взрыва. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины случившегося, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на китайской фармацевтической фабрике дымом отравились 10 рабочих.

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Мощный взрыв на химзаводе в Китае унес жизни троих человек

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Теги: Китай, взрыв, химзавод



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