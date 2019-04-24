24 Апреля 2019
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Граждане могут жаловаться на "единороссов" в режиме онлайн

На официальном сайте "Единой России" появился раздел "Онлайн-обращение", при помощи которого каждый желающий может обратиться в партийную комиссию по этике, например, с жалобой на "единоросса" или сторонника "ЕР", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Официальный портал партии в этой связи цитирует слова заместителя секретаря генсовета"ЕР" Евгения Ревенко, который считает, что новый формат приема заявлений значительно упростит взаимодействие с комиссией по этике.

"Каждый, кто стал свидетелем недостойного, по его мнению, поведения члена или сторонника партии, может заполнить несколько простых граф, которые позволят сформировать обращение", - сказал Ревенко, отметив, что обращения всё-таки будут фильтровать "чтобы не подвергнуть коллег по партии оговору и клевете".

Как пояснили Накануне.RU в свердловском исполкоме "ЕР", электронные письма будут поступать в адрес федерального руководства партии. Пока сервис только начал работу, поэтому говорить о характере и тематике обращений рано. Тем не менее, "единороссы" готовятся к настоящему "валу" различных заявлений в свой адрес, обещая в дальнейшем раскрыть информацию о поступивших жалобах и предложениях.

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Граждане могут жаловаться на "единороссов" в режиме онлайн

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Теги: Единая Россия, обращения граждан, комиссия по этике, Евгений Ревенко



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