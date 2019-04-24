В четырех российских регионах разрешат криптовалюту

Блокчейн, криптовалюты и ряд других инноваций, которые пока не разрешены законодательством, будут тестироваться на легальной основе в Москве, Калининградской и Калужских областях, и в Пермском крае. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития.

Эксперимент позволит ускорить вывод новых технологий на российский рынок.

Напомним, проект закона о "регуляторной песочнице" готовился к внесению в Госдуму в весеннюю сессию. Отмечалось, что закон даст разрешение применять компаниям криптовалюты и токены для привлечения капитала и покупки активов.

Премьер Дмитрий Медведев ранее на Гайдаровском форуме призвал не хоронить криптовалюты. В Минфине не исключали, что цифровые финансовые активы в будущем могут появиться на российском валютном рынке в качестве денежных единиц, которые могут быть обменены на рубли.