24 Апреля 2019
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"С политикой не получилось": Ксения Собчак вернулась в "Дом-2"

Телеведущая Ксения Собчак (37), чья телевизионная карьера начиналась в "Доме-2", вернулась на телестройку.

Соведущая этого шоу Ольга Бузова (33) опубликовала в Instagram совместное с Ксенией фото, сделанное на "лобном месте" – площадке с костром, где участники собираются каждый вечер и периодически решают, кого выгнать с передачи.

"С возвращением домой, Ксения Анатольевна Подробности завтра", - написала Бузова. В комментариях Собчак ответила ей: "Я рада нашему воссоединению!!!!". Там же отметился официальный аккаунт журнала Cosmopolitan Russia, нескромно нахваливающий обеих: "Две главные женщины страны и наши лучшие героини".

ÐžÐ»ÑŒÐ³Ð° Ð‘ÑƒÐ·Ð¾Ð²Ð° ÐšÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¡Ð¾Ð±Ñ‡Ð°Ðº Ð”Ð¾Ð¼-2|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:Instagram.com/buzova86

А вот многие остальные подписчики Бузовой считают, что затея так себе. "С политикой не получилось?" – пишет пользователь с ником ___mrs_lina____. "Может Ксения как участник пришла, после разлада с мужем ?" – иронизирует по поводу ситуации с Виторганом mashaberketova. "В президенты не взяли, вернулась на д2. Достойно", - пишет shevel_daria.

Сейчас в карьере у Ксении действительно затишье. Она снимает YouTube-шоу, а также в качестве гостьи ходит по эфирам таких передач как "Пусть говорят" и "Привет, Андрей". И обсуждает там не политику конечно, а свой развод с Виторганом и войну с Волочковой. Возможно, что и в "Дом-2" Собчак вернулась, чтобы записать интервью с Бузовой.

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"С политикой не получилось": Ксения Собчак вернулась в "Дом-2"

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Теги: ксения собчак, ольга бузова, дом-2, шоу



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