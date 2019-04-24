Бизнесмены из Ноябрьска публично попросили Путина защитить их от "произвола мэрии"

В Ноябрьске прокуратура проверит, законны ли требования мэрии снести кафе, расположенное в детском парке, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, конфликт с мэрией возник из-за границ расположенного в детском городском парке "ПаркКафе". Здание построено и запущено ещё в 2012 г., однако сейчас администрация якобы уверяет, что помещение не вписалось с одной из сторон в точки координат на 1,5 м. Предприниматель и собственник здания требуют от мэрии признать ошибки и не беспокоить бизнесменов, но ответом якобы стал иск в городской суд, который чиновники выиграли. Собственника и предпринимателя вынуждают снести здание. Они попросили вмешаться в ситуацию президента России.

Городская прокуратура проверит изложенную информацию о том, есть ли на самом деле давление на бизнесмена и хозяина здания, где расположено кафе, со стороны мэрии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.