В Прикамье ввод жилья увеличился на 7,4%

Ввод жилья в Пермском крае вырос на 7,4% по сравнению с прошлым годом, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным Пермьстата, в первом квартале 2019 г. на территории Прикамья сдали в эксплуатацию 1736 квартир. Общая площадь сданного жилья составила 161,3 тыс. кв. м.

Индивидуальные застройщики за счет собственных и привлеченных средств ввели в эксплуатацию 128,7 тыс. "квадратов" общей площади жилых помещений. Это на 44,8% больше, по сравнению с первым кварталом прошлого года.