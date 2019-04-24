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Происшествия За рубежом

Возле кинотеатра в столице Шри-Ланки произошел новый взрыв

Сегодня, 24 апреля, в столице Шри-Ланки произошел новый взрыв.

Известно, что возле кинотеатра Savoy Cinema в Коломбо правоохранители взорвали найденную бомбу. По информации телеканала Sky News, полицейские ликвидировали найденное взрывное устройство, которое по каким-то причинам не сработало раньше.

Как пишет Infox.ru, по последним официальным данным, число погибших в серии терактов на Шри-Ланке достигло 359 человек.

Ранее стало известно, что местные власти знали о готовящихся терактах еще в начале апреля благодаря сообщениям иностранных спецслужб. Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

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Возле кинотеатра в столице Шри-Ланки произошел новый взрыв

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Теги: Шри-Ланка, кинотеатр, взрыв



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