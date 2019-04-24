Ольга "не просили рожать" Глацких получила награду за ДИВС, которым управляет меньше месяца

Экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких получила награду за Дворец Спорта, где работает меньше месяца. ДИВС признали лучшим многофункциональным спортивным объектом. Об этом спортсменка сообщила у себя на странице в Instagram, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня, мне посчастливилось стать частью важного события в жизни ДИВСа. Мы стали лауреатами премии “SportsFacilities” как лучшее "Спортивное сооружение". Это был потрясающий момент, и я очень рада быть частью такой команды. Горжусь", - пишет Глацких.

В комментариях пользователи соцсети пишут, что у "ДИВСа теперь очень красивое лицо".

Напомним, в прошлом году Глацких "прославилась" на всю страну своим заявлением о том, что государство ничего не должно молодежи и вообще "не просило рожать". После скандала она покинула пост главы молодежного департамента, но без работы долго не сидела - сейчас Ольга является директором Дворца игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге.

Ранее она обещала провести летом международные спортивные сборы в Испании, в которых примут участие гимнастки со всей России. Также вместе с Ольгой Сметаниной (организатор конкурсов красоты, - прим.) они решили реализовать новый грандиозный проект "Фестиваль красоты и спорта".