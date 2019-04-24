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Политика В России Крым

Заводам виноделов Крыма грозит остановка производства

Крымские винодельческие предприятия могут остановиться на несколько месяцев из-за нехватки бутылок.

Письмо с описанием проблемы председатель ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Алексей Липко отправил депутату Госдумы Дмитрию Белику, передает РБК.

Производители стеклянной тары "Русджам" и АО "Кавминстекло" фактически являлись монополистами в регионе. "Кавминстекло" недавно стало частью американского концерна, после чего объявило о прекращении поставок в Крым из-за санкций. Мощностей одного "Русджама" не хватит, чтобы заменить выпавший объем.

Отмечается, что компании "Массандра", "Новый Свет", "Инкерман" и Севастопольский винный завод "понесут колоссальные убытки в самый разгар туристического сезона в Крыму".

Проблемы у крымских виноделов возникали и раньше. Сообщалось, что в результате разногласий с правительством инкерманские виноделы в 2017 году практически прекратили возделывание винограда на спорных землях.

В 2012 году остановилось большинство винных заводов в России. Как рассказал президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, с 1 июля из-за изменения законодательства виноделы должны использовать новые акцизные марки, но постановление правительства, определяющее порядок введения этих марок, вовремя подписано не было.

Проблемы коснулись всех без исключения производителей. Чиновники не успели внести в ГОСТ изменения, разрешающие использовать виноградное сусло при производстве полусладких вин.

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Заводам виноделов Крыма грозит остановка производства

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Теги: крым, виноделы, бутылки



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