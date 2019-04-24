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Происшествия Пермский край

В Прикамье смягчили наказание медикам, ограниченным в свободе за смерть младенца

Вступил в силу приговор Кудымкарского городского суда, который наказал педиатра и фельдшера "скорой" за смерть младенца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Напомним, трагедия произошла вечером 31 декабря 2017 г. Мать годовалого ребенка из-за того, что у него была высокая температура, вызвала бригаду "скорой помощи". Фельдшер бригады "скорой" вместо окружной больницы госпитализировал ребёнка в сельский стационар, где врач-педиатр начал его лечить. После того, как здоровье пациента ухудшилось, его перевезли в "Больницу Коми-Пермяцкого округа". Там ночью 1 января 2018 г. ребенок умер в реанимации, не приходя в сознание. Каждая из медиков получила по году ограничения свободы. С больницы взыскана компенсация в 800 тыс. руб.

Пермский краевой суд признал законность вынесения приговора, но, учитывая исключение отягчающего обстоятельства, снизил основное наказание до 11 месяцев ограничения свободы каждому из врачей.

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В Прикамье смягчили наказание медикам, ограниченным в свободе за смерть младенца

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Теги: больница Коми-Пермяцкого округа, младенец, уголовное дело, причинение смерти по неосторожности



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Ранее 16.01.2018 09:48 Мск В больнице Прикамья умер младенец

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