ХК "Автомобилист" продлил контракт с одним из лидеров атаки

Хоккейный клуб "Автомобилист" продлил контракт с форвардом Вячеславом Литовченко.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, двустороннее соглашение рассчитано на два года. Нападающий перешел в клуб в прошлом году и сыграл 53 матча, набрав в них 15 (7+8) очков, в том числе 6 (3+3) в плей-офф Кубка Гагарина. Всего в КХЛ Литовченко сыграл 377 матчей, в которых набрал 90 (42+48) очков.

Стоит отметить, что Вячеслав является лидером среди нападающих команды по количеству заблокированных бросков - 70.

Напомним, ранее ХК "Автомобилист" продлил контракты с американским форвардом Дэном Секстоном и ведущим защитником команды Денисом Бодровым.