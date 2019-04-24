24 Апреля 2019
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Жители Магаданской области выйдут на первомайскую демонстрацию в желтых жилетах

Жители Магаданской области намерены присоединиться к дальневосточной протестной акции и выйти на первомайскую демонстрацию в желтых жилетах.

Люди таким образом хотят выразить недоверие местной власти и партии "Единая Россия".

Как сообщает Regnum, ранее первомайская акция протеста в желтых жилетах ранее была инициирована на Камчатке.

Политическим партиям запретили участвовать в праздничном шествии. Оппозиция сочла запрет местью губернатора Владимира Илюхина за прошлогодний Первомай, когда в колоннах оппозиционных партий люди несли транспаранты с антигубернаторскими лозунгами.

"Мы закупили желтые жилеты в знак протеста против произвола властей и пойдем на демонстрацию в них. Регион гибнет", - заявил депутат Заксобрания Камчатского края Михаил Пучковский ("Справедливая Россия").

Напомним, ранее социологи отмечали, что в России намечается всплеск отчаяния – как у "желтых жилетов" во Франции.

Недавний опрос показал, что граждане России стали меньше относить себя к среднему классу. Как пояснил Накануне.RU социолог, публицист Борис Кагарлицкий, основная масса среднего класса понимает, что не может удержаться на прежнем уровне потребления.

"Возникает травма, которую мы потом видим в том числе в восстании "желтых жилетов". И я думаю, что мы сейчас наблюдаем в России очень похожие тенденции", - заявил он.

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Жители Магаданской области выйдут на первомайскую демонстрацию в желтых жилетах

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Теги: желтые жилеты, магадан, первомайская демонстрация



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