В Перми двое воспитанников частного детского сада заболели острой кишечной инфекцией

Судебные приставы Перми приостановили работу по организации питания в частном детском саду "Купелька" из-за нарушений норм СанПиНа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП

Проверку детского образовательного центра провел Роспотребнадзор в связи с санитарно-эпидемиологическим расследованием двух случаев заболевания острой кишечной инфекцией у детей, посещающих детское учреждение.

Во время проверки были выявлены многочисленные нарушения: для приготовления пищи не используется специально приспособленное для этого помещение, отсутствовало необходимое технологичное и моечное оборудование, не контролировалась маркировка кухонного инвентаря и посуды, температурного режима, соблюдение технологии приготовления блюд, не было контроля скоропортящейся продукции. Кроме того, предпринимательница допустила к работе по приготовлению пищи повара без регламентируемых медицинских обследований, профилактических прививок и обучения.

Суд признал предпринимательницу виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности по организации питания в детском учреждении на 30 суток.

Приставы опечатали пищеблок "Купельки".