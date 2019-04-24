Никита Кричевский: Не корректно сравнивать выручку с налоговыми платежами

Известный экономист Никита Кричевский в свойственной ему ярко-публицистической манере подверг критике выводы ряда СМИ по результатам доклада Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) ("Рунет сегодня"), передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в докладе утверждается, что совокупный объем цифровой экономики России за 2018 год оценен в 3,9 триллиона рублей. «Маловато будет: с высоких трибун многократно заявлялось, что доля цифровой экономики в ВВП составляет порядка 5%. ВВП за 2018 год составил, по первой оценке Росстата, 103,6 триллиона рублей, из чего следует, что цифровая экономика дала 5,2 триллиона, а не 3,9. Если же отталкиваться от 3,9 триллиона рублей, то получается не 5%, а несчастные 3,8%", - скрупулезно подсчитывает экономист.

Отмечая странный разброс цифр, экономист Кричевский все-таки главный акцент сделал не на этих нестыковках. Эксперта заинтересовало основанная на бравурном докладе попытка издания The Bell "сравнить ВЫРУЧКУ рунета с... НАЛОГОВЫМИ ПЛАТЕЖАМИ "Роснефти", составившими по итогам прошлого года 4,0 триллиона рублей!

Никита Кричевский в пух и прах разносит все натужные попытки сравнить выгоду от так называемой цифровой экономики в РФ и пользу от нефтяной госкомпании. "То ли "Роснефть" когда-то не стала спонсором боевого листка, то ли физиономии руководства нефтяной компании "Зебелу" не нравятся – бог весть. Приложили, так сказать," - пишет экономист.

И продолжает: «безграмотный фейк пошел гулять по тому самому рунету, о котором был доклад: Meduza написала, что "вклад рунета в экономику России оказался немногим меньше налоговых поступлений Роснефти", а "До///дь" (как же без него) констатировал, что "годовой вклад рунета в экономику почти сравнялся с налогами Роснефти».

«Нет, если брать голые цифры, то все верно: 3,9 – почти 4,0, - пишет Кричевский. - Но это сквозь очки учителя арифметики. Однако в том-то и дело, что многочисленные комментаторы, как правило, прогуливавшие университетские курсы по экономике, задались целью не столько проанализировать рунет и его результаты, сколько обгадить государственную "Роснефть" как крупнейшего налогоплательщика, а заодно весь российский сырьевой сектор».

И проводит сравнение не абсолютных цифр, а их реального содержания. "С налоговыми платежами "Роснефти" (4,0 триллиона рублей) правильно сравнивать не 3,9 триллиона рублей выручки рунета, а 10 млрд. рублей суммарных налоговых платежей цифровых столпов – тех самых Yandex, Mail.ru и Qiwi. Разница в 400 раз, или налоги ключевых игроков составили всего 0,3% от налоговых платежей "Роснефти"", - развенчивает "миф цифровой эффективности" Кричевский.

«Если же кто-то из "Зебела", Медузы или До///дя захочет сравнить выручку с выручкой, то валовой доход "Роснефти" в 2018 году был 8,1 триллиона рублей, что в 2,1 раза больше, чем у всего рунета, - утверждает эксперт. - К тому же (сейчас автору будет стыдно за диктовку прописных истин) зарплаты учителей, военных или врачей формируются не за счет оборота, интернет-торговли, а из налоговых платежей в бюджет. В частности, тех самых 4,0 триллиона рублей "Роснефти", что, к слову, составили почти 28% всех доходов федерального бюджета за 2018 год".

Завершая краткий анализ Никита Кричевский делает обоснованный вывод о том, что якобы экономический анализ и докладчиков, и их интерпретаторов из либеральных СМИ явно грешит политизацией. "Читатель (зритель, слушатель) в конечном итоге разберется и уйдет от вас вместе с рейтингами, подписчиками, рекламными и спонсорскими доходами. Тогда вы (возможно) и задумаетесь о пользе грамотности в эпоху "цифры," - резюмирует Кричевский.