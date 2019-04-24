"Происки дьявола". Суд в четвёртый раз отложил пересмотр дела уральского "ловца покемонов"

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в четвёртый раз перенёс заседание по делу екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, которого прозвали "ловцом покемонов" из-за игры в "Pokemon Go" в Храме-на-Крови. Как сообщает на своей странице в Facebook адвокат Алексей Бушмаков, неожиданно заболел судья, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сказать, что я в бешенстве - не сказать ничего! Суд в четвертый раз отложил рассмотрение ходатайства Руслана Соколовского о снятии судимости и изменении приговора. Теперь неожиданно заболел судья и дело передали такому же на рассмотрение. Не иначе, как происки дьявола. В общем, господа, не судитесь в Москве и Санкт-Петербурге. Провинциальные суды милее и добрее, чем вот это вот все якобы правосудие", - пишет он.

Напомним, что Соколовского судили после того, что в начале августа 2016 года молодой человек снял на видео процесс ловли покемонов в Храме-на-Крови и выложил ролик в интернет. После этого правоохранители из подразделения по борьбе с экстремизмом организовали проверку, и видео в храме оказалось едва ли не самым безобидным из установленных в ходе его активной деятельности правонарушений. Изначально суд приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам условно, но позже ему смягчили приговор до двух лет и трех месяцев условно с испытательным сроком два года.

Ходатайство о смягчении приговора уральскому блогеру подал его адвокат.