Уралвагонзавод открыл свои двери для школьников

Уралвагонзавод принял участие во Всероссийской акции "Неделя без турникетов" по инициативе "Союза машиностроителей России". В течение пяти дней на режимном объекте, на территорию которого не так просто попасть, побывали свыше 60 воспитанников учебных заведений Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, задачей мероприятия является знакомство молодых людей с экономическим потенциалом региона, а также вариантами будущих профессий.

Молодые люди посетили кузнечный и инструментальный цех, литейное производство, познакомились с процессами изготовления деталей, как для гражданской, так и для военной продукции, а также многое другое.

"Работа с молодежью – одно из перспективных направлений подготовки кадров на заводе. Уралвагонзавод одним из первых присоединился к акции "Неделя без турникетов" в 2015 году и продолжает вести работу в этом направлении", - отметили в пресс-службе предприятия.

"Это не просто познавательная экскурсия, а формирование у подрастающего поколения престижа рабочих и инженерных профессий", - сказал директор по персоналу Константин Захаров.