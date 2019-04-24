Акционера "Югры" Хотина задержали после заявления, поданного в ФСБ Агентством по страхованию вкладов

Акционера банка "Югра" Алексея Хотина задержали после того, как в Федеральную службу безопасности обратился конкурсный управляющий финансового учреждения, Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Также стало известно, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина до этого писала письмо относительно банка президенту, однако его содержание не разглашается, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, Хотин, является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег банка в сумме 7,5 млрд руб. Суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства "Югры" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. деньги "превышенцев" – физических лиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.

Дело против Хотина возбудили после заявления в ФСБ со стороны АСВ, которое инициировано ЦБ. Ход ему дан "на самом верху", это в разговоре с "Ведомостями" подтвердил сотрудник правоохранительных органов, знакомый с документами по делу. При этом в Кремле информацию о том, получал ли Владимир Путин письмо Набиуллиной и давал ли Федеральной службе безопасности поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг банка, не комментируют. Добавим, по данным РИА Новости, Банк России в 2017-18 гг. неоднократно обращался в правоохранительные органы из-за действий руководства и собственников "Югры".