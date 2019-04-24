24 Апреля 2019
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"МРСК Урала" арендует офис у структуры своего бывшего топ-менеджера Боброва за полмиллиарда рублей

СМИ сообщили, что закупку "МРСК Урала" по аренде офисного здания в Екатеринбурге на 4,5 года за 558,9 млн руб. (с учетом НДС) выиграл "Деловой Дом на Архиерейской" - как единственный участник торгов.
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Как пишет РБК, после ценовых переговоров с заказчиком компания снизила цену на 5,6 млн руб. (с НДС). Финальная площадь, которую займет госкомпания, по договору составила 10,56 тыс. кв.м: согласно техзаданию, там расположатся кабинеты руководителей и сотрудников, комнаты для переговоров, в том числе помещение для проведения конфиденциальных переговоров, архив, конференц-зал, парковка и другие, всего от 149 до 367 помещений в зависимости от площади.

В пресс-службе "МРСК Урала" изданию рассказали, что конкурс был необходим, так как срок предыдущего договора долгосрочной аренды истекает. Здание на Мамина-Сибиряка компания арендует уже более 10 лет.

Учредителем "Делового Дома на Архиерейской" является ООО "Офисный центр "Парус", которое принадлежит напрямую и косвенно акционеру "Корпорации СТС" Алексею Боброву. Ранее Бобров возглавлял "МРСК Урала", в 2009 году ему на смену пришел Валерий Родин.

В марте этого года СМИ сообщали, что чистая прибыль "МРСК Урала" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2018-го снизилась до 640,8 млн руб. с 4,1 млрд руб., полученных годом ранее. Таким образом, насколько можно судить, на фоне внушительного снижения прибыли в "МРСК Урала", существенная сумма, более полмиллиарда рублей, уйдет на аренду офиса у некогда близкого к госкомпании частного бизнесмена, а не, например, на повышение надежности электроснабжения жителей региона.

Напомним, "МРСК Урала" осуществляет передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ — 0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Крупнейшим держателем акций компании является государственное ПАО "Российские сети".

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"МРСК Урала" арендует офис у структуры своего бывшего топ-менеджера Боброва за полмиллиарда рублей

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Теги: МРСК Урала, офис, Бобров, аренда



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