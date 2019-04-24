Следом за Белоруссией о некачественной нефти из России заявила Польша

Польский оператор PERN сообщил о повышенном содержании органических хлоридов в нефти, поступившей в страну по нефтепроводу "Дружба". Оператор проинформировал польские и немецкие НПЗ о снижении качества нефти, сообщает Forsal.

Как сообщало Накануне.RU, претензии к качеству российской смеси Urals, поставляемой по нефтепроводу "Дружба", 19 апреля высказала Белоруссия, Минск ограничил экспорт нефти. Позднее Мозырский нефтеперерабатывающий завод объявил о выходе из строя дорогостоящего оборудования якобы из-за использования некачественной российской нефти.

Российская "Транснефть сообщала, что качество продукта ухудшается на участке трубы Самара - Унеча.