24 Апреля 2019
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На свалке в Щелкове сохраняется тление мусора

Пожар на подмосковной свалке "Сабурово" в Щелковском районе начался 23 апреля вечером, он был локализован на площади 600 кв м.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС, на данный момент продолжается тление мусора.

горящая свалка в Сабурово(2019)|Фото: vk.com/tipichnoeschelkovo

горящая свалка в Сабурово(2019)|Фото: vk.com/tipichnoeschelkovo

На место выезжала специальная лаборатория. Превышений допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не обнаружено. Местные жители в соцсетях, между тем, жалуются на сильный неприятный запах.

горящая свалка в Сабурово(2019)|Фото: vk.com/myschelkovo, Алексей Хорчев

В 2010 году на свалке также произошел крупный пожар. Общая площадь составила почти 2,5 гектара, в тушении принимало участие около 100 человек.

Начальник отдела охраны окружающей среды администрации Щелковского муниципального района Александр Холин отказался назвать меры, которые будут приняты в отношении хозяев свалки.

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На свалке в Щелкове сохраняется тление мусора

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Теги: полигон, щелково, сабурово



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