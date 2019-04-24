На свалке в Щелкове сохраняется тление мусора

Пожар на подмосковной свалке "Сабурово" в Щелковском районе начался 23 апреля вечером, он был локализован на площади 600 кв м.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС, на данный момент продолжается тление мусора.

На место выезжала специальная лаборатория. Превышений допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не обнаружено. Местные жители в соцсетях, между тем, жалуются на сильный неприятный запах.

В 2010 году на свалке также произошел крупный пожар. Общая площадь составила почти 2,5 гектара, в тушении принимало участие около 100 человек.

Начальник отдела охраны окружающей среды администрации Щелковского муниципального района Александр Холин отказался назвать меры, которые будут приняты в отношении хозяев свалки.