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Общество Свердловская область

Скандальный аукцион на благоустройство Зелёной рощи в Екатеринбурге приостановлен УФАС по жалобе московской компании

Московская компания ООО "Лима" направило жалобу в свердловское УФАС с просьбой приостановить закупку по проекту реконструкции Зелёной рощи в Екатеринбурге. Как сообщается на едином сайте госзакупок, жалоба поступила ещё 18 апреля, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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По данным компании, заказчик не установил требования к наличию трехлетнего опыта работы в сфере благоустройства, как требует законодательство.

"На основании вышеизложенного прошу: приостановить размещение закупки в части заключения контракта; признать нашу жалобу обоснованной, провести внеплановую проверку и выдать предписание об устранении нарушений; внести изменения в документацию о закупке и назначить новую дату рассмотрения заявок", - сообщается в документе.

Добавим, что на тендер заявилось 11 участников. Сам аукцион должен был пройти 26 апреля.

Напомним, что активисты Екатеринбурга начали бить тревогу, когда узнали, что для "благоустройства" парка необходимо вырубить более 200 взрослых деревьев. В мэрии с пониманием относятся к тревогам городских активистов, но просят не переживать. "Общественникам и урбанистам переживать не стоит, ведь парк станет лучшее и красивее. Понятно, что люди переживают, думают, что благоустройство идёт не так, но стоит открыть документацию и всё увидеть. Надо обращать внимание не только на красные крестики, но и на кружочки - это новые деревья", - отмечают в администрации города.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе экскурсии по Зелёной рощи решил создать рабочую группу, которая отдельно рассмотрит все риски при благоустройстве парка.

Александр Высокинский в Зеленой роще, деревья(2019)|Фото: Накануне.RU

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Скандальный аукцион на благоустройство Зелёной рощи в Екатеринбурге приостановлен УФАС по жалобе московской компании

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Теги: зеленая роща, екатеринбург, благоустройство, вырубка деревьев



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