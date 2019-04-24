Силовики обыскивают мэрию Якутска
Силовики проводят обыски в мэрии Якутска.
Как сообщил РИА Новости помощник главы города Алексей Толстяков, обыски идут в управлении физической культуры и спорта.
"Но подробностями я не располагаю", - уточнил он.
По данным местных СМИ, мероприятия проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД. В пресс-службе ведомства сообщили, что все официальные комментарии будут позднее.
Напомним, недавно силовики нагрянули с обысками в министерство здравоохранения Якутии.