Глава Перми назначил себе нового заместителя

Глава Перми Дмитрий Самойлов назначил своим заместителем главу департамента земельных отношений администрации Перми Ольгу Немирову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

К своим обязанностям новый замглавы приступила с сегодняшнего дня. На новом посту Ольга Немирова будет курировать вопросы градостроительства. Под ее подчинением будут департамент градостроительства и архитектуры и департамент земельных отношений.

Ранее Ольга Немирова возглавляла департамент земельных отношений администрации Перми.

Отметим, что ранее градостроительные вопросы, комплексное развитие территорий входили в зону ответственности первого замглавы города Виктора Агеева. Теперь Виктор Агеев сосредоточится на стратегических вопросах развития Перми.