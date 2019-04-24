Посол США назвал авианосцы в Средиземном море сигналом для Москвы

Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для Москвы, который предупреждает о необходимости прислушаться к международному сообществу.

23 апреля в Средиземном море начали совместные операции две авианосные группы ВМС США. В состав группировки входят более 130 самолетов, 10 кораблей, включая авианосцы USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), девять тысяч моряков и морских пехотинцев.

Хантсман охарактеризовал каждый развернутый в Средиземноморье авианосец как "сто тысяч тонн международной дипломатии", передает Regnum.

Ранее посол назвал последнюю возможность сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в котором США приостановили членство с февраля.

Ханстман выразил надежду, что Москва сделает шаг для возвращения к "полному и поддающемуся проверке соблюдению" Договора.