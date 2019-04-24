Правительство раскрыло объем субсидий автоконцерну Дерипаски

В 2018 г. Группа ГАЗ получила от властей 8 млрд руб., при этом общая сумма субсидий автопроизводителям составила порядка 20 млрд руб., рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ранее СМИ сообщили, что компания Олега Дерипаски попросила помощи у государства 30 млрд руб., так как испытывает сложности из-за последствий санкций США.

Как сообщало Накануне.RU, Дерипаска, ранее потерявший контрольные пакеты своих компаний, выразил готовность снизить долю участия в Группе ГАЗ для снятия санкций.