В Екатеринбурге из-за пожара в многоэтажке эвакуировали около 30 человек

В Екатеринбурге сегодня ночью произошел пожар в многоэтажном доме. Жильцов пришлось срочно эвакуировать.

Читайте также: Пострадавшие при взрыве в многоэтажке в Екатеринбурге находятся в больнице с ожогами

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании на улице Бычковой поступил в 1 час 35 минут: на площади в 5 кв.м огнем было повреждено домашнее имущество в квартире на четвертом этаже 9-этажного жилого дома.

Звеном газодымозащитной службы из горящей квартиры был спасен один человек, по лестничным маршам эвакуированы 27 человек, в том числе семеро детей.

В тушении были задействованы четыре единицы техники и 17 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 2 часа 40 минут. Причина возгорания сейчас устанавливается.