ЦБ выявил 61 финансовую пирамиду в России

В России в первом квартале 2019 года выявлена 61 финансовая пирамида, заявил директор департамента Центробанка (ЦБ) РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

По его словам, большая часть таких систем зафиксирована в Центральном и Уральском регионах.

"Финансовые пирамиды, пытающиеся достичь более-менее заметного масштаба, регистрируются в форме ООО, но в тех местах, где это проще сделать, и с присущими, конечно, для таких организаций схемами, — рассказал Лях в интервью "Известиям". — По-прежнему деятельность таких структур сопровождается рекламой в печатных СМИ, в интернете и соцсетях".

Другая особенность деятельности финансовых пирамид в указанный период, по словам представителя ЦБ, заключается во вновь появившихся практиках офисной работы с клиентом.

"Если совсем недавно интернет был основным средством коммуникации и рекламы финансовых пирамид, то сейчас организаторы понимают, что самое главное в жизни — человеческое общение, в том числе и мошенников со своими клиентами, — отметил он. — Поэтому они открывают офисы, точки физического присутствия, где они могут непосредственно взаимодействовать с гражданами".

По словам Ляха, такие практики объясняются попытками удержать переставших доверять рекламе клиентов посредством личного контакта.