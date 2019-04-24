24 Апреля 2019
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ЦБ выявил 61 финансовую пирамиду в России

В России в первом квартале 2019 года выявлена 61 финансовая пирамида, заявил директор департамента Центробанка (ЦБ) РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.
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По его словам, большая часть таких систем зафиксирована в Центральном и Уральском регионах.

"Финансовые пирамиды, пытающиеся достичь более-менее заметного масштаба, регистрируются в форме ООО, но в тех местах, где это проще сделать, и с присущими, конечно, для таких организаций схемами, — рассказал Лях в интервью "Известиям". — По-прежнему деятельность таких структур сопровождается рекламой в печатных СМИ, в интернете и соцсетях".

Другая особенность деятельности финансовых пирамид в указанный период, по словам представителя ЦБ, заключается во вновь появившихся практиках офисной работы с клиентом.

"Если совсем недавно интернет был основным средством коммуникации и рекламы финансовых пирамид, то сейчас организаторы понимают, что самое главное в жизни — человеческое общение, в том числе и мошенников со своими клиентами, — отметил он. — Поэтому они открывают офисы, точки физического присутствия, где они могут непосредственно взаимодействовать с гражданами".

По словам Ляха, такие практики объясняются попытками удержать переставших доверять рекламе клиентов посредством личного контакта.

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ЦБ выявил 61 финансовую пирамиду в России

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Теги: Банк России, ЦБ РФ, Валерий Лях, финансовые пирамиды



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