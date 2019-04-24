Ким Чен Ын прибыл в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын, направляющийся во Владивосток для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, пересёк российскую границу.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, переговоры глав государств пройдут завтра, 25 апреля, на острове Русский. На следующий день Ким Чен Ын планирует посетить в столице Приморья культурные мероприятия, а также посмотреть достопримечательности.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в администрации Приморского края, северокорейского лидера, остановившегося на станции Хасан, встретили хлебом и солью, а также цветами, после чего он прошёл в здание вокзала по красной ковровой дорожке.

Затем Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, где выразил благодарность работнице, которая много лет следит за порядком в домике, построенном накануне визита основателя КНДР Ким Ир Сена в 1986 году.

Видеозапись прибытия северокорейского лидера в Хасан опубликовал в своём Instagram губернатор Приморского края Олег Кожемяко.