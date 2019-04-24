Ким Чен Ын прибыл в Россию

24 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России За рубежом

Ким Чен Ын прибыл в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын, направляющийся во Владивосток для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, пересёк российскую границу.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, переговоры глав государств пройдут завтра, 25 апреля, на острове Русский. На следующий день Ким Чен Ын планирует посетить в столице Приморья культурные мероприятия, а также посмотреть достопримечательности.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в администрации Приморского края, северокорейского лидера, остановившегося на станции Хасан, встретили хлебом и солью, а также цветами, после чего он прошёл в здание вокзала по красной ковровой дорожке.

Затем Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, где выразил благодарность работнице, которая много лет следит за порядком в домике, построенном накануне визита основателя КНДР Ким Ир Сена в 1986 году.

Видеозапись прибытия северокорейского лидера в Хасан опубликовал в своём Instagram губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ким Чен Ын прибыл в Россию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ким Чен Ын, КНДР, Северная Корея, Хасан, Приморье, визит Ким Чен Ына в Россию



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.04.2019 07:50 Мск СМИ сообщили точное время прибытия Ким Чен Ына в Россию
Ранее 22.04.2019 09:10 Мск СМИ: Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет 25 апреля на острове Русский
Ранее 19.04.2019 14:31 Мск Место встречи Путина и Ким Чен Ына держат в тайне из соображений безопасности
Ранее 19.04.2019 01:26 Мск СМИ: глава администрации Ким Чен Ына прибыл во Владивосток

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 4614

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети