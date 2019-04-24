В Белоруссии ищут альтернативу российской нефти

Минск рассчитывает до конца 2019 года начать импорт нефти через порты стран Балтии и Украины, заявил замгендиректора по коммерческим вопросам концерна "Белнефтехим" Сергей Гриб.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, белорусское предприятие пожаловалось на ухудшение качества российской нефти, в частности на завышенное содержание хлорорганических соединений. Позже стало известно о планах "Белнефтехима" потребовать от "Транснефти" компенсацию за поставку топлива.

По словам Гриба, поставки нефти из альтернативных источников рассчитывается начать в этом году, а конкретный маршрут будет зависеть от условий, которые обеспечат сопредельные страны по перевалке и транспортировке.

"Либо балтийские порты, либо Одесса, либо комбинация", — цитирует его "БелТА". — Мозырский НПЗ находится ближе к Украине, то есть вполне возможно, что нефть будет идти через Украину. "Нафтан" ближе к прибалтийским портам — соответственно, логично рассматривать порты Балтийского моря".