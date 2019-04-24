24 Апреля 2019
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Политика В России

СМИ: проблема "Единой России" - в общем падении доверия к власти

Главный вызов, стоящий перед партией "Единая Россия", – это не падение рейтингов, а нужда в новых кадрах, говорится в докладе "Единая Россия": кадровая перезагрузка и вызовы – 2021" Агентства политических и экономических коммуникаций, возглавляемого членом высшего совета партии, политологом Дмитрием Орловым.

Колебание рейтингов между федеральными выборами имеет "скорее психологическое, чем реальное значение", а работа с кадрами оказывает влияние на формирование образа партии, говорится в документе.

Эксперты напоминают о двух проектах – высшей партийной школе "Единой России", которая позиционируется как канал вертикальной мобильности и подготовки кадров для выборов в Госдуму-2021, и "Политстартапе", который выявляет перспективные кадры в возрасте до 35 лет.

На фоне формирования губернаторского корпуса из профессиональных управленцев, более востребованным становится избрание лидерами региональных отделений узнаваемых фигур, пользующихся авторитетом среди местных элит и способных к разрешению внутриэлитных конфликтов, сообщают "Ведомости".

Кроме того, нужно выдвигать на муниципальные выборы не только управленцев из бюджетной сферы, но и рядовых сотрудников, которые нередко составляют "костяк команд кандидатов от системной оппозиции": работая с ними, "Единая Россия" может показать, что хочет позиционироваться не только как "партия начальников", отмечают авторы доклада, сообщают "Ведомости".

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СМИ: проблема "Единой России" - в общем падении доверия к власти

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Теги: Единая Россия, партия, власть



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