Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешёвый газ "по всему миру".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, с 1 мая цена на "голубое топливо" для украинцев снизится до 8,24 тыс. гривен около 19,6 тыс. рублей) за тысячу кубометров после того, как 3 апреля власти страны отменили фиксированные цены.

По мнению Гройсмана, это является "хорошим началом" для дальнейшего снижения.

"Это второй раз, когда я поставил жёсткое требование перед "Нафтогазом", — цитирует украинского премьера "РИА Новости" со ссылкой на телеканал Espreso. — Третьего раза. не будет. Поэтому пусть работают на страну, увеличивают добычу украинского газа, пусть ищут дешёвый газ по всему миру, чтобы украинцы получали его дешевле".