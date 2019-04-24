Мэр Новосибирска и губернатор Иркутской области хотят снова переизбраться

Президиум ЦК КПРФ провел в Госдуме расширенное заседание, на котором присутствовали почти все представители партии в исполнительной власти регионов.

Для некоторых приглашенных это стало площадкой, чтобы напомнить о себе. Так, бывший депутат Госдумы и экс-глава ЦКРК Владимир Никитин призвал коммунистов перед выборами "защищать русский язык как основу народа". По его информации, правительство "готовит реформу алфавита": "Из него предлагается убрать шесть букв, в том числе букву "ё"".

Однако, собрали коммунистов, чтобы обсудить достижения Сергея Левченко и Анатолия Локотя. Выдвижение красного губернатора Иркутской области, во втором туре победившего единоросса в 2015 году, было превентивно поддержано президиумом ЦК, хотя до выборов остается более года. Левченко избираться только в 2020 году, причем решение пока не было согласовано с администрацией президента. Главным же инициатором мероприятия был мэр Новосибирска Анатолий Локоть: 23 апреля исполнилось пять лет с момента его первой инаугурации, а президиум ЦК одобрил его выдвижение на второй срок.

Это решение было предсказуемо. В июне 2018 года Анатолий Локоть отказался от участия в выборах губернатора области в пользу тогдашнего врио Андрея Травникова от "Единой России", а в обмен ему было гарантировано сохранение прямых выборов мэра. Схема была предложена в АП.

Локоть напомнил, что он "секретарь обкома": "Остановить свои партийные взаимоотношения я не могу". Как скажутся договоренности на позициях КПРФ в регионе, которые традиционно сильны, к выборам в Госдуму 2021 года, мэр предсказать не берется. "Есть такая поговорка: пожуем — увидим. Дайте пожевать",— сказал Локоть. На выборах в Госдуму 2011 года КПРФ набрала 30,3%, а "Единая Росси" — 33,8%. В 2016 году коммунисты набрали 19,69%, партия власти — 38,4%, сообщает "Коммерсант".