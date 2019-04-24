В России могут ограничить производство крафтового пива

Жители России могут остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов напитка, изготовленного не по ГОСТам.

Соответствующий законопроект разработал депутат "Единой России" Ильдар Гильмутдинов, он уже направлен в Минфин. Как сообщили в министерстве, инициатива позволяет реализовать перечень поручений министра финансов Антона Силуанова по совершенствованию регулирования пивоваренной отрасли.

С 1 января 2020 года в России предполагается создать реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре. При этом компании, производящие продукцию, не соответствующую "государственным, национальным или международным стандартам", будут исключены из реестра, сообщают "Ведомости".

Тем временем, в России могут установить минимальную розничную цену на пиво. Предложение поступило от Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции.

Стоимость в 35 руб. рассчитана на основании затрат на сырье и материалы, производственные и внепроизводственные расходы, минимальную рентабельность и акциз. При этом данная сумма не включает наценку дистрибутора, которая составляет порядка 10%, и торговой сети.

По мнению представителя Союза, установление минимальной розничной цены в 35 руб. позволит повысить качество продаваемой продукции и сократить долю фальсификата на рынке, который сегодня доходит до 10%. Сегодня минимальная цена на бутылку пенного напитка составляет около 30 руб., а средняя - 50-60 руб., сообщают "Известия".