24 Апреля 2019
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Экономика В России

В России военную ипотеку приравняют к гражданской

В России поменяются правила для военной ипотеки.

Для офицеров и солдат-контрактников, участвующих в долевом строительстве, будут созданы специальные эскроу-счета. Кабмин уже разработал соответствующее постановление. Как предполагается, банки станут гарантами того, что деньги соинвесторов из-за действий недобросовестных застройщиков не сгорят.

В настоящее время размещение выделенных по военной ипотеке средств на подобных счетах не предусмотрено. Таким образом, военная ипотека фактически приравнивается к гражданской, сообщают "Известия".

Напомним, в настоящее время строительная отрасль проходит процесс масштабного реформирования. Теперь застройщики не смогут расходовать деньги дольщиков на строительство. Согласно изменениям, принятым в Закон о долевом строительстве (214-ФЗ), средства граждан будут "замораживаться" на специальных банковских счетах (эскроу-счетах) до ввода дома в эксплуатацию и регистрации перехода права собственности на первую квартиру к покупателю.

Только после этого банк перечисляет средства дольщиков застройщику. В настоящее время открытие эскроу- счетов при привлечении средств дольщиков носит добровольный характер, а с 1 июля 2019 года станет обязательным.

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В России военную ипотеку приравняют к гражданской

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Теги: ипотека, ветхое жилье, кредитование



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