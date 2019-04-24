Реальные доходы россиян с 2013 года снизились на 8,3%

Реальные располагаемые доходы россиян в 2018 году снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом.

Расчет произведен по обновленной методологии Росстата. О переходе на обновленную методику расчета ведомство объявило в марте. По прежней методологии это снижение составляло 10,9%, отмечают в Росстате.

По данным ведомства, в течение 2013-2018 годов динамика реальных располагаемых доходов при смене методологии изменилась разнонаправленно. В 2014 году снижение доходов жителей России оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии - так, по новой методике они снизились на 1,2% против спада на 0,7% по старой. В 2015-2017 годах падение доходов было несколько слабее, сообщает РИА "Новости".

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ. Такой динамике, как пояснили в министерстве, будут способствовать индексация соцвыплат, ежегодное установление МРОТ в соответствии с прожиточным минимумом трудоспособного населения за второй квартал 2018 года, развитие форм предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам в целях поддержки их потребительского спроса, а также целевая поддержка отдельных категорий граждан, в частности семей с детьми.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Росстат сообщил о более чем двухпроцентном снижении доходов жителей страны за первые месяцы текущего года по сравнению с первым прошлогодним кварталом.

Тем временем, доля россиян, которые относят себя к среднему классу, с 2014 г. сократилась с 60% до 47%. Параллельно увеличилась доля россиян, которые считают, что их доходы ниже среднего уровня, говорится в опросе "Потребительский индекс Иванова" "Сбербанка CIB".