Бастрыкин назвал мотивы керченского стрелка

Стали известны причины, которые толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.

О них сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. "Причина — унижение. Этого мальчика в Керчи все время унижали одноклассники. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе, вот результат", — сказал глава СКР.

"Конечно, нужно обеспечить адекватное воздаяние за дела добрые и недобрые. Надо поощрять нравственное и положительное поведение, и это мы особенно чувствуем, когда дети достают винтовки, пистолеты, бомбы, гранаты и идут в наши школы", - отметил Бастрыкин, сообщает РИА "Новости".

Напомним, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Перед этим студент учебного заведения расстреливал людей, а после совершил самоубийство. Сообщалось, что похороны Рослякова пройдут позже, на кладбище в секторе для безродных. За это время специалисты проведут экспертизы и определят наличие алкоголя и наркотиков в крови молодого человека. Также ему назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Как сообщалось ранее, кинокомпания "Базелевс" Тимура Бекмамбетова снимет фильм, основанный на трагических событиях, произошедших в Керчи в октябре 2018 года.

В центре сюжета окажется история 18-летнего студента Владислава, который устроил стрельбу и взрыв в колледже, в результате чего погиб 21 человек, еще более 50 пострадали.