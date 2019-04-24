Бастрыкин назвал мотивы керченского стрелка

24 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Крым

Бастрыкин назвал мотивы керченского стрелка

Стали известны причины, которые толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.

О них сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. "Причина — унижение. Этого мальчика в Керчи все время унижали одноклассники. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе, вот результат", — сказал глава СКР.

"Конечно, нужно обеспечить адекватное воздаяние за дела добрые и недобрые. Надо поощрять нравственное и положительное поведение, и это мы особенно чувствуем, когда дети достают винтовки, пистолеты, бомбы, гранаты и идут в наши школы", - отметил Бастрыкин, сообщает РИА "Новости".

Напомним, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Перед этим студент учебного заведения расстреливал людей, а после совершил самоубийство. Сообщалось, что похороны Рослякова пройдут позже, на кладбище в секторе для безродных. За это время специалисты проведут экспертизы и определят наличие алкоголя и наркотиков в крови молодого человека. Также ему назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Как сообщалось ранее, кинокомпания "Базелевс" Тимура Бекмамбетова снимет фильм, основанный на трагических событиях, произошедших в Керчи в октябре 2018 года.

В центре сюжета окажется история 18-летнего студента Владислава, который устроил стрельбу и взрыв в колледже, в результате чего погиб 21 человек, еще более 50 пострадали.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бастрыкин назвал мотивы керченского стрелка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: керченский стрелок, Керч, стрельба



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.11.2018 00:13 Мск Керченского стрелка кремировали, похоронив под чужой фамилией
Ранее 22.11.2018 02:21 Мск Яровая решила ужесточить условия получения оружия
Ранее 19.11.2018 13:32 Мск В Татарстане собираются поднять возраст для покупки оружия после бойни в Керчи
Ранее 02.11.2018 12:42 Мск Власти Крыма опровергли невыплату компенсации 16-летней студентке, пострадавшей в Керчи
Ранее 01.11.2018 08:27 Мск После трагедии в керченском колледже, студенты приедут на реабилитацию в Екатеринбург
Ранее 29.10.2018 11:50 Мск СМИ: Керченского стрелка до сих пор не похоронили
Ранее 25.10.2018 15:39 Мск Путин потребовал конкретных предложений по усилению контроля за оборотом оружия
Ранее 25.10.2018 01:13 Мск СМИ: оружие Рослякову продали после звонка в силовые структуры
Ранее 24.10.2018 14:35 Мск Тюменские депутаты испугались керченской трагедии: "Пора отказаться от частников и централизованно поручить это ВОХР"
Ранее 24.10.2018 02:26 Мск У керченского стрелка нашли при себе флешку
Ранее 23.10.2018 11:48 Мск Очевидцы: Нападавший в Керчи искал директора колледжа
Ранее 23.10.2018 10:03 Мск Угрозы обрушения здания колледжа в Керчи нет, - МЧС
Ранее 22.10.2018 15:59 Мск После Керчи могут ужесточить законы о запрете информации для несовершеннолетних
Ранее 22.10.2018 07:52 Мск СМИ: Росляков перед нападением на колледж сжег личные вещи и закопал сейф
Ранее 21.10.2018 14:33 Мск С хостинга YouTube удалили видеозапись нападения на Керченский колледж
Ранее 21.10.2018 13:55 Мск Общее число пострадавших в результате атаки на Керченский колледж достигло 73 человек
Ранее 21.10.2018 11:15 Мск "Заходит в здание с большой сумкой". Опубликовано подробное видео нападения на Керченский колледж
Ранее 21.10.2018 09:00 Мск После трагедии в керченском колледже в больницах с травмами остаются 46 человек
Ранее 20.10.2018 14:48 Мск В больницу госпитализирован еще один из пострадавших при стрельбе в Керченском колледже
Ранее 19.10.2018 15:03 Мск Пострадавших при атаке на колледж в Керчи - уже 45. Три девушки находятся в крайне тяжелом состоянии
Ранее 19.10.2018 14:22 Мск Керченского стрелка пытались обезоружить
Ранее 19.10.2018 10:45 Мск СКР показал видео из Керченского колледжа, где убили 20 человек
Ранее 18.10.2018 14:58 Мск Аксенов: Студент в одиночку не мог организовать стрельбу и взрыв в колледже
Ранее 18.10.2018 14:16 Мск В Кремле назвали массовое убийство в Керчи "очень опасной тенденцией"
Ранее 18.10.2018 12:23 Мск Жители Свердловской области почтили память погибших при расстреле в Керчи
Ранее 18.10.2018 12:03 Мск Число погибших в Керчи возросло до 21 человека
Ранее 18.10.2018 12:03 Мск Студенту, устроившему массовое убийство в колледже Керчи, назначили посмертную судмедэкспертизу
Ранее 18.10.2018 11:37 Мск Психолог: Трагедия в Керчи - результат ненормальной фиксации на правах ребенка
Ранее 18.10.2018 09:23 Мск Расследованием трагедии в Керчи займется следователь, известный по делам "Зимней вишни" и теракта в небе над Синаем
Ранее 18.10.2018 09:22 Мск Глава Зауралья выразил соболезнования близким погибших в результате трагедии в Керченском колледже
Ранее 18.10.2018 07:46 Мск При нападении на керченский колледж погибли 15 студентов и пятеро взрослых
Ранее 18.10.2018 06:42 Мск Трое пострадавших от керченского стрелка находятся в тяжелой коме
Ранее 18.10.2018 03:14 Мск СМИ: студент керченского колледжа в одиночку изготовил взрывные устройства
Ранее 18.10.2018 00:08 Мск Мать керченского стрелка увлекалась учением "Свидетелей Иеговы"*
Ранее 17.10.2018 19:30 Мск Эксперт: В российских школах должна появиться должность превентолога
Ранее 17.10.2018 17:51 Мск Экстренные службы Крыма сообщили о росте числа погибших при стрельбе в колледже Керчи до 19 человек
Ранее 17.10.2018 16:28 Мск Из эфира "Первого канала" на сегодня убраны выпуски передач "Давай поженимся" и "Вечерний Ургант"
Ранее 17.10.2018 15:55 Мск После взрыва в Керчи усилят охрану Крымского моста
Ранее 17.10.2018 15:41 Мск В СКР назвали имя предполагаемого "керченского стрелка". Теракт переквалифицировали в "убийство"
Ранее 17.10.2018 15:18 Мск Теракт в Керчи устроил студент колледжа. Число жертв взрыва достигло 18
Ранее 17.10.2018 14:42 Мск СКР: В Керчи 13 человек погибло и около 50 пострадало, большинство – подростки
Ранее 17.10.2018 14:27 Мск 200 военных направили на место взрыва в Керчи
Ранее 17.10.2018 14:20 Мск Путин выразил соболезнования родственникам погибших при взрыве в Керчи
Ранее 17.10.2018 13:59 Мск Песков: Версия теракта рассматривается в качестве причины взрыва в Керчи
Ранее 17.10.2018 13:59 Мск Глава СКР срочно направил в Керчь следователей и криминалистов из Москвы
Ранее 17.10.2018 13:44 Мск НАК: В керченском колледже произошел подрыв взрывного устройства
Ранее 17.10.2018 13:33 Мск СМИ: Перед взрывом в техникуме Керчи была стрельба
Ранее 17.10.2018 13:06 Мск В керченском техникуме прогремел взрыв: большое количество погибших и пострадавших

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 4609

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети