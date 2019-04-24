В Екатеринбурге подростки получили травмы после падения на них рекламного щита

В Екатеринбурге несколько несовершеннолетних пострадали при падении рекламной конструкции.

Инцидент произошел в торговом комплексе "Омега". По данным правоохранителей, инцидент произошел 23 апреля около 22.30 по местному времени по проспекту Космонавтов, 41. Рекламный щит упал на восьмерых человек. От госпитализации пострадавшие отказались, сообщает РИА "Новости".

По данному факту проводится доследственная проверка. Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы инцидента, выясняется точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причинённого их здоровью, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области.

Также устанавливаются ответственные за обеспечение безопасности в торговом комплексе.