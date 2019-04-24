Появились снимки новых купейных вагонов с душем и холодильником

Компания "РЖД" представила новый купейный вагон, в котором есть душ, сейфы, холодильники и микроволновые печи.

Презентация прошла на Рижском вокзале в Москве. В новых купе стены выполнены в бежевых тонах. Полки - синего цвета. Нижние в сложенном виде представляют собой аккуратный диван с подголовниками, за которыми расположены небольшие электронные сейфы. Верхние полки в собранном виде малозаметны и выглядят как часть стены.

Столик у окна откидывается вверх, освобождая место. Под столиком имеются розетки.

При этом, пассажиры смогут регулировать температуру воздуха в купе, а при необходимости - открыть окно, в том числе в коридоре.

Вагоны оборудованы душевыми кабинами. В коридоре есть сервисные зоны, где можно разместить вендинговый автомат, пурифайер для питьевой воды, микроволновую печь и холодильник.

До 2025 года для "Федеральной пассажирской компании" планируется поставить 3,7 тыс. пассажирских вагонов, сообщает РИА "Новости".

В марте поезд с обновленными плацкартными вагонами капсульного типа отправился в свой первый рейс. При разработке нового дизайна учитывались основные пожелания и замечания пассажиров: в вагонах стало возможным организовать личное пространство с помощью перегородок и индивидуальных шторок.

Сообщалось, что Российские железные дороги решили избавить пассажиров некоторых плацкартных вагонов от так называемой "лотереи".