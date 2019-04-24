Опубликовано видео спуска на воду подлодки-носителя "Посейдона"

Опубликована запись спуска на воду атомной беспилотной подлодки "Белгород", которая станет носителем "Посейдона".

Церемония состоялась 23 апреля в Северодвинске. На видео командир Антон Алехин по традиции разбивает бутылку шампанского о судно. За мероприятием в режиме телемоста наблюдал президент России Владимир Путин.

После спуска на воду, подводная лодка и беспилотники в течение двух лет будут проходить совместные испытания, после чего встанут на вооружение ВМФ России.

Атомная подлодка "Белгород" станет первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов "Посейдон". Ранее передача подлодки ВМФ России планировалась в 2018 году. В 2012 году ее решили достроить по спецпроекту, и во время переделки длина подлодки увеличилась со 154 до 184 метров. Это почти на 11 метров больше длины подводных лодок проекта 941 "Акула", являющихся самыми большими в мире. АПЛ "Белгород" после спуска на воду будут достраивать на плаву.

Как сообщалось ранее, американская разведка представила доклад, где говорится о поступлении атомных подлодок-беспилотников "Посейдон" на вооружение России только в 2027 году. Как сообщает телеканал CNBC, на сегодняшний день у американской армии нет аналогов этому российскому оружию, так как "Посейдон" крайне трудно засечь. По данным разведки, у подлодки в арсенале присутствует дрон с ядерной боеголовкой.