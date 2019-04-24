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Происшествия За рубежом

Президент Шри-Ланки сменит глав спецслужб и департамента полиции

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена намерен в течение суток сменит глав спецслужб и департамента полицейского департамента страны.

Об этом говорится в обращении главы государства к народу. По словам Сирисена, силовики сообщали ему о существовании террористической ячейки с 2017 года. "Реорганизация спецслужб и полиции будет завершена в течение недели",— сказал глава государства.

Сирисена отметил, что несет ответственность за расследование терактов и обязуется раскрыть всю информацию об этом. По словам президента, спецслужбы Шри-Ланки постоянно следили за террористами, но не смогли найти достаточно доказательств для ареста и передачи дела в суд, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке. По последним данным, в результате взрывов погибли 320 человек, в том числе 45 детей. Ранения получили около 500 человек. Напомним, в момент взрывов российские туристы находились в других курортных зонах Шри-Ланки. Жертв среди них нет.

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Президент Шри-Ланки сменит глав спецслужб и департамента полиции

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Теги: Шри-Ланка, теракты, спецслужбы



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