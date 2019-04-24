В Амурской области медведь напал на посетительницу турбазы

В Амурской области расследуется уголовное дело после того, как медведь напал на посетительницу турбазы.

Как сообщили Накануне.RU в СКР региона, женщина хотела покормить хищника, который при этом находился в клетке. В результате инцидента пострадавшая лишилась руки. Основанием для заведения уголовного дела послужили результаты проверки, в ходе которой получены данные о возможном нарушении сотрудниками базы отдыха установленных правил содержания животных.

Инцидент произошел на турбазе в пригороде Благовещенска. 28-летняя женщина подошла слишком близко к зверю, который схватил ее. Врачи были вынуждены ампутировать руку пострадавшей.