На федеральных трассах скорость движения могут увеличить

Вице-премьер Максим Акимов поручил Министерству транспорта совместно с МВД изучить возможность повысить допустимую скорость движения на трассах федерального значения до 110 километров в час, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в первую очередь, речь идет о новых скоростных трассах и дорогах после капитального ремонта. Провести ревизию федеральной дорожной сети ведомства должны до конца 2019 г.

Отметим, что в настоящий момент по правилам дорожного движения, легковые авто вне населенных пунктов могут разгоняться до 90 километров в час. На дорогах, попадающих под категорию "автомобильных трасс" и некоторых участках платных дорог допускается скорость 110 километров в час и выше.