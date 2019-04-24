24 Апреля 2019
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На федеральных трассах скорость движения могут увеличить

Вице-премьер Максим Акимов поручил Министерству транспорта совместно с МВД изучить возможность повысить допустимую скорость движения на трассах федерального значения до 110 километров в час, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в первую очередь, речь идет о новых скоростных трассах и дорогах после капитального ремонта. Провести ревизию федеральной дорожной сети ведомства должны до конца 2019 г.

Отметим, что в настоящий момент по правилам дорожного движения, легковые авто вне населенных пунктов могут разгоняться до 90 километров в час. На дорогах, попадающих под категорию "автомобильных трасс" и некоторых участках платных дорог допускается скорость 110 километров в час и выше.

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На федеральных трассах скорость движения могут увеличить

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Теги: скорость, движение, автомобили, транспорт, Максим Акимов



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